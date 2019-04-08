Хозяин квартиры спрятал камеру на потолке, чтобы следить за туристами

Скрытую камеру нашли в дымовой сигнализации туристы, снявшие в Ирландии жилье через сервис Airbnb.

Семья из Новой Зеландии сняла квартиру в ирландском городе Корк. В какой-то момент мужчина заметил на потолке подозрительный девайс и установил с ним соединение. На экране телефона арендаторы увидели самих себя.

Хозяин жилья сначала отказался отвечать на вопросы, но потом позвонил и сообщил, что установил камеру в целях безопасности.

В Airbnb извинились перед отдыхающими и возместили им полную стоимость проживания, пишет "Лента.ру".