Хуснуллин: проблемы еще 4-5 тысяч обманутых дольщиков решат в 2020 году

Всего в столице насчитывается 13 тысяч обманутых дольщиков.

Городские власти планируют решить проблемы еще 4-5 тысяч обманутых дольщиков в 2020 году, сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По словам вице-мэра, сейчас в Москве насчитывается 13 тысяч обманутых дольщиков. Он отметил, что город активно занимается решением этой проблемы, в еженедельном режиме ведется отчет по данной ситуации.

"Мы планируем существенно сократить количество обманутых дольщиков до конца этого-начала следующего года. Из 13 тысяч дольщиков, мы видим, что проблемы порядка 4-5 тысяч человек мы решим уже в 2020 году", - сказал Марат Хуснуллин на пресс-конференции РБК.

Ранее сообщалось, что московские власти создали Фонд защиты прав участников долевого строительства, который будет заниматься достройкой проблемных объектов в столице. Он должен ускорить решение проблемы обманутых дольщиков.