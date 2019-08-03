ГлавнаяЖильеИКЕА предлагает возвращать подержанные детские кроватки в магазин

ИКЕА предлагает возвращать подержанные детские кроватки в магазин

3 августа 2019 г. 417
Фото: Silver Wings SS/Shutterstock.com

Сданная мебель будет выставлена на продажу в отделе Уцененные товары или же отправлена на переработку.

Компания ИКЕА запускает сервис по возврату кроваток для младенцев и пеленальных столиков в магазины. Теперь купленную с 1 января 2019 года младенческую мебель (при наличии чека) можно будет сдать обратно, получив при этом карту возврата номиналом в 40% от стоимости предмета мебели.

Тем, кто желает сдать пеленальный столик или кроватку, нужно будет заполнить специальную анкету на сайте ИКЕА. Опция доступна во всех магазинах кроме магазина ИКЕА Ходынское поле.

В компании отмечают, что акция по приему кроваток и пеленальников – первый шаг в развитии сервиса по аренде мебели.

 «Возвращая ненужную вам мебель ИКЕА в магазин, вы дарите ей вторую жизнь, ведь после вас этой мебелью сможет воспользоваться другая семья, – отметила Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России. – Сервис по приему мебели для младенцев – наш первый шаг на пути к запуску цикличных сервисов. Если он будет востребованным, мы будем работать над его расширением». 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>