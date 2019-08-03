ИКЕА предлагает возвращать подержанные детские кроватки в магазин

Сданная мебель будет выставлена на продажу в отделе Уцененные товары или же отправлена на переработку.

Компания ИКЕА запускает сервис по возврату кроваток для младенцев и пеленальных столиков в магазины. Теперь купленную с 1 января 2019 года младенческую мебель (при наличии чека) можно будет сдать обратно, получив при этом карту возврата номиналом в 40% от стоимости предмета мебели.

Тем, кто желает сдать пеленальный столик или кроватку, нужно будет заполнить специальную анкету на сайте ИКЕА. Опция доступна во всех магазинах кроме магазина ИКЕА Ходынское поле.

В компании отмечают, что акция по приему кроваток и пеленальников – первый шаг в развитии сервиса по аренде мебели.

«Возвращая ненужную вам мебель ИКЕА в магазин, вы дарите ей вторую жизнь, ведь после вас этой мебелью сможет воспользоваться другая семья, – отметила Наталья Бенеславская, руководитель отдела по устойчивому развитию ИКЕА в России. – Сервис по приему мебели для младенцев – наш первый шаг на пути к запуску цикличных сервисов. Если он будет востребованным, мы будем работать над его расширением».