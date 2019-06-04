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ИКЕА создала библиотеку для дизайна хрущевок и других российских квартир

4 июня 2019 г. 491
Фото: © shutterstock.com

Российское подразделение компании ИКЕА создало онлайн-библиотеку дизайн-проектов для обустройства типовых квартир.

Проекты, собранные на платформе "Квартиротека", охватывают 12 самых распространенных серий домов и квартир в них. Включая хрущевки.

База будет расширяться, в нее попадут дизайнерские решения для домов более поздних серий.

Чтобы посмотреть готовый дизайн, следует зайти на сайт, ввести в поисковой строке адрес своего дома и выбрать нужную планировку. Для каждого помещения представлено несколько вариантов обстановки

В компании отмечают, что интерьеры были разработаны с учетом проведенных исследований о жизни россиян.

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