ИКЕА создала библиотеку для дизайна хрущевок и других российских квартир

Российское подразделение компании ИКЕА создало онлайн-библиотеку дизайн-проектов для обустройства типовых квартир.
Проекты, собранные на платформе "Квартиротека", охватывают 12 самых распространенных серий домов и квартир в них. Включая хрущевки.
База будет расширяться, в нее попадут дизайнерские решения для домов более поздних серий.
Чтобы посмотреть готовый дизайн, следует зайти на сайт, ввести в поисковой строке адрес своего дома и выбрать нужную планировку. Для каждого помещения представлено несколько вариантов обстановки
В компании отмечают, что интерьеры были разработаны с учетом проведенных исследований о жизни россиян.
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