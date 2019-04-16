Instagram заставляет молодежь покупать жилье

Социальная сеть Instagram стала мощным инструментом в работе риелторов. Благодаря красивым фотографиям, фильтрам и даже виртуальным турам риелторы продают жилье молодым людям, которые не думали о покупке недвижимости.

Треть респондентов, принявших участие в опросе Bank of America, признались, что, глядя на красивые фото в Instagram, приходят к выводу, что раз их сверстники могут позволить себе дом, то и они тоже.

Современные смартфоны способны сделать качественные фото и видео недвижимости, чем активно пользуются риелторы. Чтобы удобнее было найти предложения, используют хэштеги. Продавцы демонстрируют каждую комнату, в прямом эфире потенциальные покупатели могут осмотреть заинтересовавшие их объекты, пишет Forbes.

Молодые люди в возрасте 22-37 лет отказываются от покупки недвижимости по многим причинам: не могут позволить затраты, не хотят влезать в ипотеку, боятся обязанностей по уплате долгов и содержанию жилья. Многие считают, что обзаводиться домом или квартирой следует, когда будет семья, а кого-то просто пугает сам процесс покупки.

Все это учитывается владельцами специализированных аккаунтов в Instagram: риелторы-блогеры рассказывают и показывают, как обустроить маленькую квартиру, описывают все нюансы покупки и отвечают на вопросы. Таким образом им удается привлечь молодежь, которая имеет стабильную работу и может позволить себе покупку жилья, но по тем или иным причинам не решается это сделать, пишет Prian.ru.