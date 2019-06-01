Инструкция по применению: как заполнить уведомление о строительстве объектов ИЖС

Начальник отдела обеспечения работы Единого контакт-центра "Мосстройинформ" (контактый центр столичного Стройкомплекса) Елена Лепихина подробно рассказала в ходе прямой линии Вести. Недвижимость о том, как заполнить уведомление о строительстве объектов индивидуального строительства жилья (ИЖС), и на что обратить внимание. Посмотреть прямую линию с экспертом полностью можно здесь.

В августе прошлого года в Градкодекс были внесены изменения, которые касаются строительства объектов ИЖС. Теперь не нужно получать разрешение на строительство или реконструкцию объекта ИЖС. Собственнику необходимо направить уведомление о начале строительства и его завершении.

Также было введено понятие объекта ИЖС – это отдельно стоящее здание с количеством наземных этажей не более трех и высотой не больше 20 метров. Такой объект не предназначен на разделение на самостоятельные объекты недвижимости - квартиры. Садовый дом и объект ИЖС теперь имеют общие параметры, отметила Елена Лерихина.

Если человек планирует строить дом на участке под ИЖС, ему нужно заполнить форму уведомления о начале строительства. Найти ее можно на официальном портале мэра Москвы. Подавать уведомление необходимо в комитет государственного строительного надзора. Можно обратиться туда лично, либо отправить уведомление по почте.

Само уведомление делится на четыре блока, рассказывает эксперт. Первый касается сведений о самом заявителе – ФИО, паспортные данные, место прописки. Важно отметить, что заявителем может выступать только правообладатель земельного участка. Если вы подаете документы по доверенности, то все равно должны указать данные правообладателя.

Второй блок содержит данные об участке, кадастровый номер. Здесь же указывается вид разрешенного использования – он берется из свидетельства о праве собственности или выписки ЕГРН. Прописываете вид разрешенного использования, и где находится участок. Стоит обратить внимание, что на земле СНТ можно построить дом как для круглогодичного проживания, так и для сезонного. Но на участке под ИЖС можно построить только объект ИЖС – то есть для круглогодичного проживания. При этом, параметры и садового дома и круглогодичного одинаковы.

В третьем блоке уведомления надо указать сведения о планируемом объекте. Необходимо прописать, какая будет высота объекта, вид использования объекта – либо это садовый дом, либо объект ИЖС, и указать цель подачи – реконструкция (например, был один этаж, а вы хотите два), либо строительство с нуля.

В сведениях о планируемых параметрах указываются только наземные этажи, подземные этажи не учитываются. Главное, чтобы объект не превышал 20 метров в высоту. Сведения об отступах можно указать в этом пункте, либо написать прилагается схема размещения дома.

Одна из типичных ошибок, которая встречается при заполнении уведомления – это неправильно указанная площадь постройки. Хотя казалось бы, все просто площадь равна – А * В. Однако, есть правила землепользования и застройки (ПЗЗ), где указывается определенная нагрузка на землю. Нужно понимать, вы не можете построить на 12 сотках дворец в тысячу квадратов. Есть определенная нагрузка на землю. Поэтому иногда человек планирует построить на своем участке дом в 300 кв м, а ППЗ позволяют только 90, потому что под его участком есть трубы, и нагрузка уже большая. Поэтому в данном пункте необходимо указать суммарную поэтажную площадь в габаритах наружных стен, площадь застройки, коэффициент застройки, а также указать плотность застройки. Эти параметры можно указать в пункте 3.4 или на схеме, которую вы приложите. Если вы не укажите эти параметры, то получите отказ.

Четвертый блок как раз касается схемы застройки. Здесь указывается размер участка, форма, и располагаются все объекты – планируемые и существующие. Например, у вас уже на участке есть гараж, а вы планируете строить дом. Гараж тоже должен быть указан со всеми вышеперечисленными параметрами.

После этого важно указать правильно адрес для связи – это либо почтовый, либо электронный, куда должен прийти ответ. В конце документа также необходимо подтвердить, что объект ИЖС не предназначен для раздела на отдельные объекты недвижимости.

По окончанию строительства заполняется уведомление о завершении строительства. К нему прилагается технический план на электронном носителе и квитанция об оплате. После подачи уведомления о завершении строительства комитет государственного строительного надзора передаст документы в Росреестр. Сама регистрация прав собственности и постановка на кадастровый учет сейчас осуществляется одновременно.

Если эти процедуры не будет пройдены, то объект не зарегистрируют и могут признать самостроем – со всеми вытекающими последствиями.

Каждый месяц "Мосстройинформ" проводит семинары в "Доме на Бресткой, на которых можно получить подробную инструкцию о том, как правильно заполнять документы при возведении или реконструкции объектов ИЖС. По всем вопросам можно также обратиться в Единый контактный центр Стройкомплекса.