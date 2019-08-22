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Интерес к новостройкам в Новой Москве резко упал

22 августа 2019 г. 208
Фото: © shutterstock.com

В июле в Новой Москве продали 1,4 тысячи квартир в новостройках, это 70,7 тысячи квадратных метров.

По сравнению с июнем площадь реализованного спроса снизилась на 39%, а по сравнению с показателями годовой давности – на 45,5%, говорится в исследовании компании Est-a-Tet.

Аналитики считают, что падение спроса связано с небольшим объемом нового предложения на территориях: интересные лоты быстро раскупают, и в продаже остаются дорогие квартиры, интересные более узкому кругу покупателей.

Основной спрос приходится на новостройки комфорт-класса – в июле было продано 855 квартир.  Чаще всего покупатели выбирают двухкомнатные квартиры в Новомосковском административном округе.

Самым покупаемым комплексом стал ЖК "Саларьево Парк" – там реализовали 14 тысяч квадратных метров. А самым продающим застройщиком стала группа компаний ПИК, на которую пришлось почти 25 тысяч квадратных метров проданного жилья.

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