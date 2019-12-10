Инвалид потерял паспорт и лишился квартиры - ее продали мошенники

В Ангарске незаконно продали квартиру инвалида, потерявшего паспорт. Мошенники воспользовались тем, что мужчина долгое время лежал в больнице.

Мошенники переклеили фотографию в найденном паспорте и по этому документу продали жилье. Вернувшись из больницы, мужчина узнал от людей, собиравшихся вселиться в кватиру, что жилье ему больше не принадлежит.

Тогда инвалид пошел в суд, который в итоге признал сделку купли-продажи незаконной. В суде покупатель квартиры подтвердил, что жиле ему продавал другой человек.

Квартиру мужчине вернули, пишет IrkutskMedia.ru.