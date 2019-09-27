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Инвалида спасла протекающая батарея

27 сентября 2019 г. 506
Фото: © shutterstock.com

В Карелии инвалида буквально спасла протекающая батарея – прикованной к постели женщине из-за происшествия сумели вовремя оказать медицинскую помощь.

Спасателей вызвали соседи женщины. Квартиру снизу начало затапливать, но дверь в квартире, где образовалась течь, никто не открывал.

Прибывшие специалисты вскрыли дверь и смогли попасть в помещение. Выяснилось, что у женщины, прикованной к постели, при подключении тепла стала протекать батарея, и вода пошла к соседям.

Хозяйке квартиры, между тем, требовалась медицинская помощь. Спасатели вызывали врачей, отнесли женщину в машину скорой помощи, и та увезла ее в больницу, пишет портал "Петрозаводск говорит".

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