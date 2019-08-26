Инвестиции в курорт: сколько лет нужно сдавать квартиру у моря, чтобы она окупилась

Дольше всего придется ждать покупателям недвижимости на самом популярном курорте Краснодарского края – в Сочи.

Средний срок окупаемости посуточных квартир на российских морских курортах составляет – 20 лет, а арендная доходность – 5% годовых, к таким выводам пришли эксперты федерального портала "МИР КВАРТИР", сопоставив цены покупки квартир на вторичном рынке и ставки посуточной аренды в Краснодарском крае.

Для расчетов аналитики взяли условие, что квартира сдается посуточно три месяца в году. Таким образом, с одной стороны, не учитывались простои. С другой стороны, была исключена возможность сдавать жилье в низкий сезон – например, на Новый год. Также расчеты не включали расходы собственника на ремонт квартиры, оплату коммунальных расходов, налогов, и затраты на продвижение.

В целом эксперты выявили закономерность, чем дороже недвижимость, тем дольше она окупается.

Наибольшая доходность оказалась у квартир в Туапсе — 6,1%. Владельцы квартир на этом российском курорте смогут окупить свои вложения через 16 лет. На втором месте Анапа с доходностью 5,7% и сроком окупаемости 17 лет. Тройку лидеров замыкает Новороссийск. Здесь, чтобы квартира окупилась, придется подождать 19 лет.

Дольше всего придется ждать покупателям недвижимости на самом популярном курорте Краснодарского края – в Сочи. Так, средняя квартира в самом дорогом городе российского побережья Кавказа имеет доходность 4,4%, а окупится за 23 года. В Геленджике оказались показатели получше: 4,9% и 20 лет. И это четвертое место рейтинга.

Доходность и окупаемость квартир на курортах Краснодарского края

Город Ср. цена, руб. Посуточная аренда, руб./сутки Доход за сезон, руб. Доход-ность Окупае-мость, лет Сочи 8822484 4278 385020 4,4% 23 Геленджик 4825364 2629 236610 4,9% 20 Новороссийск 3659120 2136 192240 5,3% 19 Анапа 4065236 2583 232470 5,7% 17 Туапсе 2864440 1947 175230 6,1% 16 Среднее 4847329 2715 244350 5,0% 20

Источник: mirkvartir.ru

Если сравнивать с долгосрочной арендой квартир, то краткосрочная выгоднее, несмотря на то, что дает доход только в высокий сезон. По нашим расчетам, долгосрочная аренда в Краснодарском крае приносит только 4,4% , а окупаемость квартир на три года дольше, заключает генеральный директор федерального портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко.

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