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Иркутских сирот поселили в грязи на свалке

3 июня 2019 г. 5294
Фото: © shutterstock.com

В поселке Куйтун Иркутской области дома для детей-сирот построили на территории промышленной базы.  Помимо того, что дома оказались некачественными, новостройки стоят среди грязи и будто на свалке.

В построенных домах поселили 30 сирот, остальные квартиры выставили на продажу. Тротуары и дорожки быстро пришли в негодность, бетонные откосы зданий местами обрушились, сообщают "Вести Иркутск".

Представитель подрядчика заявил, что всему виной заказчик, который торопил со сдачей объекта.

Жильцы говорят, что в новом доме уже неоднократно прорывало трубы и затапливало квартиры – пришлось делать ремонт.

О благоустройстве дворов забыли: к детсаду примыкают кучи мусора, нет дорог, рядом автобаза со складом металлолома. Труба котельной направлена прямо на окна квартир. Детских площадок нет, и дети играют на свалках и в заброшенных постройках.

Прокуратура уже возбудила уголовное дело и обязала застройщика устранить нарушение. Также правоохранительные органы разберутся, почему муниципалитет выдал разрешение на ввод зданий в эксплуатацию.

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