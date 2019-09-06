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Исследование: большинство квартир в Москве покупают москвичи

6 сентября 2019 г. 458
Фото: © shutterstock.com

Большинство квартир в московских новостройках покупают москвичи и жители Подмосковья. Только 10 процентов покупок приходится на граждан, зарегистрированных за пределами московского региона.

Число покупателей, прописанных в Москве, за год выросло на 8%, а доля жителей Московской области снизилась на 9%, пишет Лента.ру со ссылкой на исследование компании "БЕСТ-Новострой".

Среди покупателей новостроек растет количество тех, у кого уже есть собственная квартира – в 2019 году их доля составила 66% против 58% в 2018-м. 64% покупателей приобретают жилье с привлечением ипотеки.

Несколько изменились и источники, на которые покупатели ориентируются при выборе жилья. Доля тех, кто опирается на рекомендации знакомых, снизилась с 20% до 16%, а число тех, кто ищет квартиру в Интернете, выросло с 54% до 58%.

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