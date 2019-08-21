Исследование: новостройки с эскроу дороже на 6-14%

Квартиры в новостройках, продающиеся с использованием эскроу-счетов, дороже тех, что реализуют по старой схеме.

В пределах МКАД разница может достигать 14%, говорится в исследовании компании "Метриум". Что касается средних показателей, в июле квадратный метр первичного жилья на столичной первичке продавался за 168 тысяч рублей, при этом в новостройках, реализуемых через эскроу, его средняя стоимость составила 179 тысяч.

Средняя стоимость квартиры, продающейся по новой схеме, находится на уровне 10,1 миллиона рублей, по старой – на уровне 9,8 миллиона. Однако все зависит от района и конкретного ЖК, отмечают аналитики.

На данный момент только 11% квартир в новостройках массовых сегментов в Москве продают с использованием эскроу-счетов. Это более 1,7 тысяч лотов.

В 7 из 17 корпусов, где жилье продается по новой схеме, строительные работы проходили на этапе котлована, в остальных зданиях возводились нижние этажи.

Между тем, в ДОМ.РФ сообщили, что на новую модель финансирования до конца года перейдет не менее 25% строящегося в России жилья. Гендиректор компании Александр Плутник отметил, что сегодня в стране с использованием эскроу строится порядка 12% жилья, проекты реализуются в 71 из 85 российских регионов.