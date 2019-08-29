Исследование: студентам придется тратить на аренду половину зарплаты

Специалисты "Авито Недвижимость" и "Авито Работы" сопостовили стоимость аренды однокомнатной квартиры в Москве, Петербурге и других крупных городах с зарплатами, которые предлагают там студентам.

Самыми доступными городами для работающих студентов стали Владивосток, Воронеж и Ставрополь. Во Владивостоке за однокомнатную квартиру в среднем придется платить порядка 13,4 тысячи рублей в месяц – это согласно базе данных "Авито Недвижимость". Однако на другом популярном сайте объявлений, которым часто пользуются местные жители, ни одного предложения за 13 тысяч обнаружено не было. Стоимость аренды составляла от 22 до 40 тысяч рублей, одно предложение было за 18 тысяч.

За 13-24 тысячи рублей во Владивостоке можно снять студию, которую местные называют гостинкой: это крошечная квартирка с санузлом, но без кухни, ее общая площадь от 12 до 18 квадратных метров, пишет "Российская газета".

В Воронеже на аренду однушки у студента уйдет 40 процентов от заработка: средняя зарплата 27,9 тысячи рублей, а средняя аренда – 11,2 тысячи. В Ставрополе можно найти квартиру за 10 тысяч рублей, однако с работой там не все гладко – получать хотя бы 20 тысяч в месяц можно только при полной ставке.

Половину заработка за жилье придется отдать студентам в Красноярске и Томске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде. В Махачкале на оплату жилья уйдет 58 процентов заработанного.

В Москве студент может заработать 45 тысяч рублей в месяц, но жилье в столице – самое дороге в стране: 35 тысяч рублей в месяц за однушку. В Петербурге при зарплате почти 38 тысяч рублей за аренду придется платить 22,6 тысячи. На третьем месте по дороговизне жилья Екатеринбург – там съемная однушка обойдется в среднем в 17 тысяч рублей.

Для столичных студентов лучшим вариантом будет подыскать жилье в ближнем Подмосковье или же снять квартиру вскладчину.