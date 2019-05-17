ГлавнаяЖильеИсследование: треть европейских молодых мужчин живут с родителями

Исследование: треть европейских молодых мужчин живут с родителями

17 мая 2019 г. 319
Фото: © shutterstock.com

Более трети европейских мужчин в возрасте от 25 до 34 лет все еще живут с родителями. Женщин, живущих с родителями, – менее 22%.

Число молодых европейцев живущих с родителями варьируется в зависимости от страны. В Финляндии таких менее 5%, а в Хорватии – почти 60%, говорится в исследовании  Eurostat. Но больше всего молодых людей, живущих с родителями, в Италии – их там почти 70%.

В среднем европейцы покидают родительский дом в возрасте около 26 лет, но опять же – в каждой стране по-разному. Раньше всех уезжают от родителей жители северных государств – Швеции, Дании  Финляндии. Молодые шведы, датчане и финны начинают жить самостоятельно в возрасте от 18,5 до 20 лет.

Дольше всего у мамы с папой задерживаются хорваты и словаки – они живут с родителями до 31-32 лет. Поздно покидают родительский дом мальтийцы, итальянцы, болгары, испанцы, греки и португальцы.

Почти во всех европейских странах женщины начинают жить самостоятельно раньше мужчин, исключение составляет лишь Швеция – там и юноши, и девушки уходят от родителей в 18,5 лет. Самые заметные различия зафиксированы в Румынии (25,6 лет для женщин и 30,5 лет для мужчин), Болгарии, Хорватии, Греции, Венгрии, Польше, Словакии и Литве, пишет Prian.ru.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Куда отправитесь на майские праздники?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');*/?>