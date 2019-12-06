Из-под завалов взорвавшегося дома в Белгороде достали кота, канареек и оружие

При разборе завалов поврежденного при взрыве газа в доме в селе Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам кота и канареек – и животное, и птицы выжили.

Кот жил на четвертом этаже, спасатели заметили его среди обломков и поймали, хотя это было непросто – животное было очень испугано. Достали и канареек, которых передали хозяйке.

Жильцы еще пяти квартир владели охотничьим оружием, его также передали владельцам, рассказал ТАСС рредставитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин. Он добавил, что спасатели достают из-под обломков уцелевшие документы и мебель.

Взрыв газа на первом этаже четырехэтажного дома произошел вечером 3 декабря. В 12 квратирах было прописано 24 жильца, но фактически там проживало 34 человека. При взрыве погиб один человек, еще шесть пострадали – они находятся в больницах.

Пострадавшим выделено восемь квартир из маневренного фонда, сейчас их готовят для заселения. Люди смогут жить в этих квартирах, пока не получат постоянное жилье. Предполагается, что это будут квартиры в новом доме в том же поселке. Дом, в котором взорвался газ, снесут сразу по окончании работы следователей.