Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеИз-под завалов взорвавшегося дома в Белгороде достали кота, канареек и оружие

Из-под завалов взорвавшегося дома в Белгороде достали кота, канареек и оружие

6 декабря 2019 г. 595

При разборе завалов поврежденного при взрыве газа в доме в селе Яковлево в Белгородской области достали и передали владельцам кота и канареек – и животное, и птицы выжили.

Кот жил на четвертом этаже, спасатели заметили его среди обломков и поймали, хотя это было непросто – животное было очень испугано. Достали и канареек, которых передали хозяйке.

Жильцы еще пяти квартир владели охотничьим оружием, его также передали владельцам, рассказал ТАСС рредставитель администрации Яковлевского городского округа Максим Бабанин. Он добавил, что спасатели достают из-под обломков уцелевшие документы и мебель.

Взрыв газа на первом этаже четырехэтажного дома произошел вечером 3 декабря. В 12 квратирах было прописано 24 жильца, но фактически там проживало 34 человека. При взрыве погиб один человек, еще шесть пострадали – они находятся в больницах.

Пострадавшим выделено восемь квартир из маневренного фонда, сейчас их готовят для заселения. Люди смогут жить в этих квартирах, пока не получат постоянное жилье. Предполагается, что это будут квартиры в новом доме в том же поселке. Дом, в котором взорвался газ, снесут сразу по окончании работы следователей.

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

Знаете ли вы о реформе долевого строительства и эскроу-счетах?
Пройти опрос
Спасибо за участие в опросе!
render('/layouts/_sendpulse');?>