Из уральского поселка уехали последние жители, испугавшись зимовки

90-летняя женщина-ветеран, ее сын-пенсионер и их соседка испугались зимы – снегопады полностью отрезают поселок от остального мира. Областные и районные власти обещали пожилым людям помочь с новым жильем, но уезжать в итоге пришлось практически в никуда – люди сами нашли съемный дом в соседнем поселке, пишет 74.ru.

Зимой в Серном Ключе заметает дороги, их никто не чистит. Продуктов нет, с водой – проблемы.

За съемное жилье переселенцы будут платить 1 тысячу рублей в месяц, но предстоят и дополнительные траты – на дрова и свет.

При этом дом, откуда съехала пенсионерка с сыном, сразу же обчистили мародеры – разломали печь, унесли все, что пригодится для сдачи в металлолом.

Между тем, в региональном Минстрое изданию сообщили, что 25 миллионов на новое жилье для сельчан были доведены до муниципалитета, а уж тот затянул процесс покупки. На 25 миллионов районная администрация должна будет купить 22 квартиры для собственников домов, переселяющихся их умирающих поселков.