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Из-за долгов по коммуналке мужчина планировал взорвать офис управляющей компании

25 июля 2019 г. 310
Фото: polkadot_photo/Shutterstock.com

Сообщников он искал в социальных сетях.

Житель Мурино (Ленинградская область) местный житель, который задолжал 29 тысяч за коммунальные услуги, вместо оплаты долгов решил взорвать офис управляющей компании. Об этом сообщает издание Мойка78.

В поисках поддержки, а также взрывчатки и боеприпасов, 31-летний Николай обратился к пользователям соцсетей. На видео, записанное должником, обратили внимание органы правопорядка.

Автор уверял, что в конце июня будет «салют» из-за его долгов перед управляющей компанией «Мустанг».

Мужчину задержали. Николай утверждает, что все это просто шутка, однако уже сейчас в отношении мужчины заведено уголовное дело по статье «теракт».

 

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