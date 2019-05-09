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Из-за паводка жители села в Свердловской области оказались отрезаны от внешнего мира

9 мая 2019 г. 779
Фото: Анастасия Пристав для Ura.ru

На днях мост в селе Филькино снесло поднявшейся из-за паводка водой.

В 2017 году в селе Филькино Свердловской области рухнул мост через реку Какву. Восстанавливать мост власти не стали, а потому жители разделенного на две части рекой села решили соорудить мост самостоятельно. Для этого они использовали бревна, ветки и мусор.

На днях мост снесло поднявшейся из-за паводка водой. Издание Ura.ru приводит слова местной жительницы Анастасии Пристав, дом которой расположен в оставшейся в изоляции части села.

Сегодня ночью вода прибыла и переход размыло, сейчас по реке не пройти. Обещанную лодочную переправу так и не организовали, мост строить отказываются. Мы подготовились — сделали запас еды. Муж сегодня в болотниках прошел на свой страх и риск. А мне с детьми уже не выйти, нужно было с ребенком на прививку идти, пришлось звонить и переносить визит на другой день

Соорудить новый переход пока невозможно – необходимо ждать снижения уровня воды. Сейчас дети не могут ходить в школу, а врачи – попасть к пациентам в изолированной части села.

Глава местной администрации Раиса Абрамова отметила, что многодетным семьям, в число которых входит семья Анастасии, предлагали перебраться во временное убежище. Согласились на это не все. Абрамова выразила надежду, что скоро уровень воды снизится и жители появившегося «острова» смогут перебираться в другую часть села.

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