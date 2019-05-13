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Израиль построит поселок в честь Трампа на Голанских высотах

13 мая 2019 г. 1455
Фото: © shutterstock.com

Израильские власти подобрали место на Голанских высотах, где построят поселок, который назовут в честь президента США Дональда Трампа.

Таким образом израильтяне хотят отблагодарить американского президента за недавнее признание Голанских высот частью Израиля, сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Решения, связанные с основанием нового населенного пункта, будут вынесены на утверждение в правительство, сообщает РИА Новости.

Принадлежность Голанских высот считается основным предметом израильско-сирийского конфликта. В марте 2019 года Дональд Трамп объявил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.  В Москве считают, что позиция США по Голанам мешает сирийскому урегулированию.

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