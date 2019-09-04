Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеК звездам: как будет выглядеть первый в мире космический отель

К звездам: как будет выглядеть первый в мире космический отель

4 сентября 2019 г. 479
фото: shutterstock.com

Туристы смогут поселиться в космической гостинице в 2025 году. 

Американская компания The Gateway Foundation (является разработчиком) опубликовала проект первого в мире космический отеля им. Вернера фон Брауна (The Von Braun Space Station), передает news.com.au.

Внеземная гостиница спроектирована в форме колеса диаметром 190 метров с 24 капсулами-комнатами.

В отличие от Международной космической станции отель будет иметь искусственную гравитацию: отель-колесо будет вращаться, чтобы уровень гравитации был, как на Луне. Это сделает пребывание в космосе комфортным даже для неподготовленных людей. При желании гравитацию можно будет отключить.

Сам космический отель похож на круизный лайнер с роскошными номерами и коктейль-барами, ресторанами и кинотеатром. Гостиница сможет разместить 400 гостей, добираться до нее они будут на космическом шаттле. Разработчики планируют открыть гостиницу уже в 2025 году.

После запуска и запуска космической станции планирует построить еще больший космический отель, способный вместить до 1400 человек. 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>