Кадастровая палата запускает сервис, упрощающий сбор документов для регистрации

Кадастровая палата запускает сервис, который поможет существенно упростить сбор документов для регистрации недвижимости.
Специалисты определили 86 жизненных ситуаций, когда человеку необходимо совершить те или иные регистрационные действия. Пользователь проходит небольшой опросник и в итоге получает список необходимых документов для решения ситуации, рассказал в интервью News.ru глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.
На заполнение опросника уйдет от 5 до 15 минут. "Важно, что список документов, который выдаст сервис, — не может быть изменён где-то на местах", - подчеркнул Тухтасунов. Он добавил, что на платформе можно воспользоваться и готовыми решениями – бланками договоров и заявлений.
Среди ситуаций – продажа квартиры, ипотека, оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет, наследство.
Сервис пока работает в бета-версии, он называется "Регистрация просто". Ежедневно им пользуются около тысячи пользователей, и сервис набирает популярность.