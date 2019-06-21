Кадастровая палата запускает сервис, упрощающий сбор документов для регистрации

Специалисты определили 86 жизненных ситуаций, когда человеку необходимо совершить те или иные регистрационные действия. Пользователь проходит небольшой опросник и в итоге получает список необходимых документов для решения ситуации, рассказал в интервью News.ru глава Федеральной кадастровой палаты Росреестра Парвиз Тухтасунов.

На заполнение опросника уйдет от 5 до 15 минут. "Важно, что список документов, который выдаст сервис, — не может быть изменён где-то на местах", - подчеркнул Тухтасунов. Он добавил, что на платформе можно воспользоваться и готовыми решениями – бланками договоров и заявлений.

Среди ситуаций – продажа квартиры, ипотека, оформление земельного участка, постановка на кадастровый учет, наследство.

Сервис пока работает в бета-версии, он называется "Регистрация просто". Ежедневно им пользуются около тысячи пользователей, и сервис набирает популярность.