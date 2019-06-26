Как это устроено: альтернатива Альпам или эко-поселок на Алтае

Несколько лет назадгруппа энтузиастов решила создать эко-поселок в горах Алтая. Поначалу многим идея казалась безумной. Несмотря на предрассудки, сегодня этот проект успешно реализуется.

О том, как начать проект без кредитов, что такое "экологические стандарты жизни" и о мечте создать место, в которое будут люди со всего мира редакции Вести.Недвижимость рассказал руководитель проекта "Седьмое небо" Данила Андреев.

Как можно дальше в лес, как можно выше в горы

Идея эко-поселка на Алтае зародилась несколько лет назад. Впервые оказавшись там, я был поражен уникальной атмосферой этого места. Мне захотелось приобрести участок в горах и построить там уютный деревянный дом, в который можно было бы приехать для "перезагрузки". Начал искать подходящий вариант, но их просто не оказалось, рассказывает руководитель проекта Данила Андреев. В итоге идея обзавестись домиком в горах закончилась проектом создания целого поселка.

"Я настолько болел этим проектом, что часто делился своими планами с друзьями и знакомыми, и многие из них тоже захотели такую "очень дальнюю дачу" в горах. Мы с единомышленниками создали группу в соцсети и обнаружили много людей, которые хотели бы найти необычные видовые участки, с инфраструктурой в окружении людей со схожими ценностями и интересами", - делится воспоминаниями он.

Так начался поиск участка. Несмотря на большие неосвоенные территории, найти землю под аренду оказалось непросто. Все самые интересные участки уже имели владельцев. В итоге было принято решение покупать землю. Кстати, участки на Алтае стоят в три раза дешевле, чем, например, в Крыму или Краснодарском крае, но по красоте и природному богатству не уступают им.

Чтобы найти подходящий участок, организаторам проекта пришлось объехать весь Алтай. На поиск "того самого места" ушло больше года. Предложений было много, но после тщательного аудита почти все отсеялись: то с документами были проблемы, то цены необоснованно завышены. "Вообще, у нас были очень нестандартные критерии: чтобы как можно дальше в лес, как можно выше в горы. Обычно все хотят наоборот", - отмечает Данила Андреев.

Инвесторы из соцсетей или проект без кредита

Дальше нужно было решать вопрос с финансированием. Оказалось, найти инвесторов тоже непросто: слишком непривычный формат, да еще где-то далеко в горах Алтая. "Вообще, мало кто верил в эту идею. Многие местные крутили пальцем у виска и говорили, что никто там никогда землю не купит, и мы ни одного дома не сможем построить", - вспоминает руководитель проекта.

Банки сразу отказались от такого "экзотического" проекта, частные инвесторы тоже не торопились вкладывать деньги "в тайгу". В ход пошли собственные сбережения, к участию привлекли друзей- знакомых, в итоге родился стартап – эко-поселка в горах Алтая.

"Инвесторов буквально собирали по соцсетям и сайтам, посвященным походам на Алтай. Собственники земли тоже пошли навстречу - дали нам рассрочку. В итоге, у нас сейчас 15 квадратных километров лесов, полей и рек, большая часть из которых отведена под эко-парк. Без банков, залогов и кредитов", - отмечает Данила Андреев.

Всего в проект было инвестировано около 100 миллионов рублей, что по меркам девелопмента немного. К примеру, в проект редевелопмента бывшей кондитерской фабрики в Уфе вложено 3,3 млрд рублей.

Самое трудное было собрать команду людей

Несмотря на то, что проект связан с привлечением инвестиций в регион, развитием туризма, от местных властей особой помощи не было, признаются организаторы.

Мы неоднократно обращались к руководству региона за помощью в решении многих вопросов: от электрификации до получения различной разрешительной документации. К сожалению, поддержки не нашли. Много сил и времени пришлось потратить на смену категории земельных участков. Проектом предусмотрены общественные зоны, туристические объекты, ресторан, досуговый центр. Чтобы всё это построить, необходимо сменить категорию земельного участка на земли особо охраняемых территорий. За земли сельхозназначения налог в год 30 рублей с 1 га, с рекреационных земель 30 тыс рублей - разница в 1000 раз. И это миллионы рублей налогов в бюджет. Так вот несколько лет приходилось обивать пороги министерств и ведомств, чтобы согласовать такой перевод.

После смены руководителя региона многое начало меняться: вопросы, которые оставались открытыми несколько лет, решились буквально за пять минут. Поддержку также оказывает глава Чемальского района. Мы уже привыкли работать "вопреки", поэтому когда чиновники просто хорошо выполняют свои должностные обязанности, это взывает восхищение.

Сегодня эко-поселок не просто авантюрная идея, а реальный проект: строятся дома, создается инфраструктура. По словам организаторов, самым сложным было создать все с нуля, начиная от закупки всей необходимой строительной техники и до решения бытовых вопросов сотрудников. Было много нестандартных задач: например, пришлось бурить 150 м скальной породы, чтобы доставить воду на вершину горы или затаскивать строительную технику туда, куда она не может заехать физически. Но самое трудное, наверное, было собрать команду людей, которые готовы работать в непростых условиях и любят свою работу.

Альпы в русском исполнении

Само "Седьмое небо", как говорят руководители проекта, уникально благодаря локации. Поселок расположен на вершине горы посреди тайги, а в радиусе 30 км ни одного населенного пункта.

Вокруг снежные шапки гор, цветущие луга, панорама на 360 градусов и рубленые дома, разбросанные на большой территории. Также есть небольшая ферма и пасека (в этом году планируется собрать около 1 тонны меда), где бегают косули, и хариус косяками в речке ходит. В общем, Альпы в русском исполнении.

Организаторы провозглашают на территории поселка "экологические стандарты жизни". На вопрос, что это, говорят – в первую очередь, это трепетное отношение к окружающей среде. К примеру, для всех домовладений предусмотрено подключение к системам глубокой очистки сточных вод, использование экологически-безопасных моющих средств. В ближайших планах – сортировка мусора и максимальное использование возобновляемых источников энергии.

Все дома строятся из кедра, ручной рубки. Самая популярная технология сейчас - это Post&Beam (стойка и балка), когда каркас дома делается из массивных бревен, с последующим заполнением стеклом, деревом и камнем, с применением современных утеплителей. Также дома рубятся по классическим технологиям в русскую и канадскую чаши.

Минимальный формат земельного участка 30 соток. В поселке 120 домовладений, сейчас продано более 50 участков. Стоимость варьируется от 400 тысяч рублей до нескольких миллионов, в зависимости от расположения и видов. Стоимость домов начинается от 3 млн рублей. Как правило, все хотят уютное шале порядка 100 кв м, дворцов никто не заказывает, говорит Данила Андреев.

Есть большая мечта - сделать место, в которое будут приезжать гости со всего мира

Большинство покупателей в алтайском эко-поселке из Москвы и Петербурга, есть также покупатели из Калининграда, Керчи, Анадыря, Новосибирск. Некоторые совершают покупку дистанционно, а потом уже приезжают посмотреть. Тенденция этого и прошлого года – иностранные покупатели. Это русскоязычные жители Германии, Австрии, США и даже Новой Зеландии. Среди владельцев участков есть и медийные персоны. Например, солист группы "Ума Турман" Владимир Кристовский, актер Павел Деревянко, а также люди бизнеса.

При этом, обладателем участка в эко-поселке может стать далеко не каждый, нужно соответствовать определенным критериям. Было несколько человек, которым отказали в покупке.

"У нас есть всего несколько правил: запрет на глухие заборы, согласование проекта с главным архитектором поселка и использование систем очистки сточных вод. Ну, и уважение к будущим соседям, конечно. Если потенциальный покупатель еще на стадии выбора участка, например, заявляет, что все равно поставит трехметровый забор то нам проще сразу с ним попрощаться. Если этого не сделать, потери от такого соседства будут значительно больше", - говорит руководитель проекта.

Строительством шале в эко-поселке организаторы проекта не собираются ограничиться. В этом году начаты работы над проектом развития рекреационной зоны, которая расположена в стороне от домовладений, но инфраструктура которой будет доступна жителям поселка. В планах – создание туркомплекса, оздоровительный центра, ресторана и центра активного туризма. Сейчас идут поиски партнеров для реализации этого проекта. Особое внимание будет уделено ресторану.

Хочется, чтобы получилось не хуже, чем во французских Альпах. Площадка для этого - лучше не найти. Есть большая мечта - сделать такое место, в которое будут приезжать гости со всего мира, заключает Данила Андреев.