Квартирный вопрос для регионов: где быстрее можно накопить миллион на жилье?

Многие из нас задумывались о том, как накопить миллион, который можно было бы использоваться на приобретение квартиры. Специалисты одного из федеральных порталов по работе с недвижимостью попытались ответить на этот вопрос, измерив доходы соотечественников скоростью приобретения жилья на вторичном рынке.

За основу расчетов была принята ситуация, что один из взрослых членов семьи не отдает свою ежемесячную зарплату в семейный бюджет, полностью откладывая ее на будущую покупку. То есть при ежемесячном доходе одного из домочадцев 50 000 рублей накопить на квартиру стоимостью около 3 000 000 рублей можно за пять лет – это средние данные по всей России.

Как обстоят дела в регионах РФ?

Если составить рейтинг регионов, картина будет выглядеть следующим образом (доходы взяты на основе данных Росстата, стоимость квадратных метров – из данных портала):

В два раза быстрее среднестатистического россиянина приобрести собственное жилье могут жители Магадана – менее чем за 2,5 года (при условии, что средний доход магаданца достигает 100 тысяч рублей, а квартира на вторичном рынке стоит около 2,7 миллиона).

На полгода больше магаданцев будут копить на квартиру жители Камчатки, Мурманска, Чукотки и ЯНАО.

Якутия, Коми, Карелия, Еврейская автономная область, Кемерово, Тюмень, Челябинск и ХМАО закрывают тройку лидеров четырьмя годами ожидания.

Аутсайдеры рейтинга – где купить квартиру быстро не получится?

Дольше всех снимать жилье придется жителям Крыма. Не самые высокие зарплаты (около 36 000 рублей) при достаточно высоких ценах на жилье (в среднем 6 000 000 рублей) сыграли с местными жителями злую шутку. Если не обращаться к банкам, своими силами собирать на жилье крымской семье придется около 14 лет. Но если переехать в Севастополь, этот показатель удастся снизить на два года, а если в соседние Ростов-на-Дону или в Краснодар – еще на один год.