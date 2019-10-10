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Как не заболеть: Роспотребнадзор дал советы по поводу тепла в квартирах

10 октября 2019 г. 426
Фото: © shutterstock.com

Специалисты Роспотребнадзора разъяснили, какой температурный режим лучше всего соблюдать в домах, чтобы избежать вреда для здоровья.

Допустимая температура в холодное время года составляет 18-24 градуса, говорится на сайте ведомства. В теплое время года в квартире может быть от 20 до 28 градусов.  

Если в комнате слишком тепло, у человека снижается работоспособность, он быстрее утомляется. Увеличивается нагрузка на сердечно-сосудистую систему, падает иммунитет.

Чрезмерный же холод в квартире помимо высокого риска заболеть ринитом, бронхитом, ангиной или пневмонией, может усугубить течение хронических болезней – к примеру, ишемической болезни сердца или диабету.

Низкая влажность в квартире позволяет вирусам и бактериям проще проникать в организм, а высокая – приводит к ухудшению общего состояния. В местах с высокой влажностью быстро появляется плесень, которая вредит здоровью, вызывает аллергию и может привести к бронхиальной астме.

В ведомстве напомнили, что обеспечение жильцов оптимальными параметрами микроклимата в жилом доме возлагается на коммунальные службы и управляющие компании дома. А нормативы на температуру и влажность в жилых помещениях узаконены, и за их нарушение может последовать административное наказание.

Однако жильцы также должны соблюдать правила: не оставлять открытыми окна в подъезде в холодное время года, не демонтировать вентиляционные короба и полотенцесушители в квратирах. Запрещено самостоятельно срезать или наращивать секции батареи и объединять жилые комнаты с балконами.

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