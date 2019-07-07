Какое отопление выбрать для дачи

Осталось совсем немного времени до конца лета, когда еще можно успеть заняться установкой системы отопления на даче.

Тем, кто хочет встретить осень за городом и в тепле, о вариантах систем отопления рассказывает Роман Шидлаускас — директор по развитию российского представительства итальянского производителя радиаторов Global Radiatori.

Для начала давайте разберемся: а для чего вам отопление на даче и как часто вы собираетесь там бывать?

Варианты ответов:

Хочу продлить летний сезон, потому что собираю урожай антоновки дотемна, а ночевать на даче уже холодно. Хочу праздновать на даче Новый год и Рождество, не зря же я посадил во дворе елку. Надоела мне вся эту суета, уеду жить в глушь. Ну или хотя бы за МКАД. Насовсем.

В зависимости от выбранного варианта, есть несколько способов отопления загородного дома.

Продлить лето

Дачникам, которые хотят провести за городом только 5 месяцев в году, начиная с майских шашлыков, устанавливать полноценную систему отопления бессмысленно. Окупится она нескоро, а для того, чтобы как-то «отбить» затраты, придется открывать шашлычную или хостел.

В этом случае, помимо пледов и горячительных напитков, оптимальный и достаточно дешевый способ согреться — классические передвижные масляные радиаторы, работающие от розетки. Или дровяные печки — для ценителей классики. Оба варианта вполне справятся с созданием комфортной температуры.

Зимние каникулы

Даже с учетом глобального потепления, зимы в большинстве регионов России не настолько теплые, чтобы их можно было провести за городом с одним только переносным обогревателем. Нужно что-то посерьезнее, но все же не стоит спешить проводить полноценную систему отопления.

Обратите внимание на электрические батареи или конвекторы. Они крепятся на стену как обычные приборы отопления, которые стоят у всех нас в квартирах, но подключаются к розетке и работают по принципу масляных радиаторов. Такой способ отопления широко распространен во Франции, где электричество стоит гораздо дешевле газа, а значит выгоднее в качестве источника тепла.

Кстати, электрические батареи отлично вписываются в систему «умного дома», которая позволяет запустить отопление удаленно, например, через приложение на смартфоне. Пара кликов перед выездом из города и к вашему приезду, дом уже будет прогрет.

Тепло круглый год

У тех, кто не хочет ограничивать свои зимние поездки за город новогодними праздниками, а может и вовсе решил перебраться туда насовсем, выбор системы отопления зависит от доступного топлива.

Магистральный газопровод, конечно, мечта любого дачника, ведь газовое отопление обходится в разы дешевле других вариантов. Поэтому, если поселок подключен к газопроводу, выбор очевиден — устанавливайте газовый котел, прокладывайте трубы, вешайте обычные радиаторы и наслаждайтесь теплом.

При отсутствии газопровода начинается самое сложное — выбор альтернативного источника тепла.

Вариант №1. Сжиженный газ. Принцип действия системы отопления в этом случае практически такой же, как и при классическом газовом отоплении, только топливо поступает не из магистральной трубы, а из газгольдера, который заправляется 2-3 раза в год. Дополнительно нужно установить дымоход. Все остальное (трубы, радиаторы) — то же самое. Это, пожалуй, самый «чистый» вариант, потому что продуктов горения здесь минимум. И, несмотря на необходимость периодически покупать баллоны с газом, самый дешевый в сравнении со следующими.

Вариант №2. Пеллеты. Современные дрова, сделанные из сельскохозяйственных и древесных отходов. С одной стороны, система отопления здесь выглядит также — котел, дымоход, трубы, батареи. С другой — тут есть множество нюансов. Во-первых, особое внимание важно уделить качеству самих пеллет. Во-вторых, их стоимость сильно варьируется от региона к региону. В-третьих, максимальная емкость для подачи пеллет обеспечивает тепло максимум 1-2 дня.

Вариант №3. Дизельное топливо. Одна из самых сложных систем отопления, требует высокой квалификации монтажников для правильной настройки горелки в котле. При этом дизельный котел требует более частого обслуживания, чем ниже качество дизеля, тем чаще требуется чистить котел и горелку. Также дизельные котлы, как правило, более шумные.

Оборудование

При круглогодичном отоплении, в зависимости от выбранного источника топлива, котлы принципиально различаются, и дать какие-то общие рекомендации по выбору невозможно. А вот батареи и трубы во всех случаях используются одинаковые, поэтому пару советов дать все-таки можно.

При выборе радиаторов лучше остановиться на алюминиевых приборах, которые благодаря особой конструкции отдают в помещение большое количество тепла и равномерно распределяют его по всей площади.

Важно обращать внимание на теплоотдачу батареи — она должна быть не ниже 180 Вт/секция.

Схожей теплоотдачей обладают также стальные панельные и биметаллические радиаторы. Но первые чаще устанавливают в офисах и госучреждениях, поэтому велика вероятность ощущения, что вы живете на работе, а не на даче.

Биметаллические радиаторы также хороши, как алюминиевые, с той лишь разницей, что внутренняя часть у них вместо алюминия состоит из стали. Это нужно для того, чтобы предотвратить разрушение радиатора водой с повышенным уровнем pH. Однако для загородных домов с собственной скважиной такая проблема, как правило, не актуальна, потому что в этом случае водоподготовка, как правило, проводится на хорошем уровне.

Чугунные радиаторы и вовсе стоит оставить в прошлом, потому что они морально устарели. Если вам все-таки захочется поностальгировать по классическим батареям из чугуна, будьте готовы к тому, что они неудобны в монтаже, а из-за той самой классической конструкции могут неравномерно распределять тепло по комнате. К тому же чугунные радиаторы медленно нагреваются и остывают, поэтому в системе «умного дома» они все время будут среди отстающих — вы уже приехали на дачу, а дом до сих пор холодный. Вряд ли вы помяните чугун добрым словом, когда переждав основные пробки, придете за город в пятницу поздно вечером.

Что касается труб системы отопления, то тут главное обратить внимание на материал, из которого они сделаны. Нормальные варианты — сшитый полиэтилен, металлопластик, нержавеющая сталь, медь, а также старая добрая стальная труба. Но не стоит рисковать прокладкой труб из полипропилена, потому что он не создан для работы в системах отопления. Хотя бы потому, что его максимальная рабочая температура, как правило, не превышает 70 градусов, а суровые российские зимы могут заставить вас нагреть теплоноситель и до 90. Несложно догадаться, что в этом случае полипропиленовые трубы могут дать течь.