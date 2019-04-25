Канадец построил деревню из пластиковых бутылок

Канадский бизнесмен построил на островах в Панаме деревню из пластиковых бутылок, чтобы привлечь внимание к повторной переработке пластика.

Бизнесмен заявил, что пластиковые бутылки могут использоваться для утепления домов, строительства бассейнов, складов и дорог, пишет сайт телеканала "360".

Фото: © plasticbottlevillage-theline.com

Для строительства одного дома требуется порядка 14 тысяч бутылок. Одноэтажные здания сейсмоустойчивы и сохраняют прохладу настолько хорошо, что не требуются кондиционеры. Это, в свою очередь, позволяет сохранять энергию.

Фото: © plasticbottlevillage-theline.com

В деревне есть и замок, построенный из 40 тысяч бутылок.