Капитан из Таганрога построил дом-корабль

Житель Таганрога построил дом-корабль – здание, несмотря на то, что еще не достроено, уже стало городской достопримечательностью.

Строительство необычного дома обошлось мужчине в более чем миллион долларов – ему пришлось потратить все сбережения, которые он копил в течение 30 лет.

Проект здания хозяин дома, который работает капитаном дальнего плавания, разработал самостоятельно, поскольку архитекторы отказались: заявили, что они не кораблестроители.

Фото: vk.com/mash

Как заявил архитектор-капитан изданию Mash, он готов снова пойти в рейс, чтобы вложить заработанное в строительство.

Когда стройка завершится, мужчина собирается открыть в доме оздоровительный центр.