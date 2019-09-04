Кашляют и умирают: жители уральского дома взбунтовались против хосписа в квартире

Жители многоэтажки в Свердловской области жалуются на хоспис для стариков по соседству – его устроили в обычной четырехкомнатной квартире.

Журналисты, побывавшие в хосписе под видом родственников, желающих пристроить больного дедушку, отметили, что внутри довольно чисто, в комнатах лежат старики, но состояние у всех разное – бабушки даже пели.

За пациентами ухаживают две женщины, утверждающие, что у них есть медицинское образование и санитарные книжки. Свое заведение они называют пансионатом и уверяют, что "берут легких" – людей с опасными заболеваниями, чего так опасаются соседи, у них нет. В основном пациенты страдают от деменции, болезней Альцгеймера и Паркинсона. Стоимость пребывания в хосписе составляет 600 рублей в сутки, но в цену не входят памперсы и лекарства.

Между тем, соседи жалуются на неприятный запах, идущий по вентиляции, пишет сайт "360". "Регулярно слышим кашель, стоны. Кто-то умирает, привозят новых, и все это видят наши дети, гуляя на площадке", - рассказывают жильцы дома. Они боятся, что среди пациентов могут быть люди с тяжелыми заразными заболеваниями типа туберкулеза.

Жители многоэтажки уже обращались в прокуратуру с требованием закрыть хоспис-пансион, юристы считают, что нарушения есть – для оказания подобных услуг нужно отдельно стоящее здание, к которому применяются повышенные требования. Однако заведение работу не прекращает. Впрочем, владелица утверждает, что скоро они переедут в отдельное здание, в котором сейчас идет ремонт.