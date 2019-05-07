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Каждая десятая элитная квартира в Москве сдается дороже, чем она стоит

7 мая 2019 г. 198
Фото: © shutterstock.com

Порядка 10% квартир на рынке элитной аренды Москвы сдаются по завышенным ценам.

Чаще всего такие объекты встречаются в ценовом диапазоне от 150 до 300 тысяч рублей в месяц, говорится в исследовании Kalinka Group. Хозяева таких объектов часто не могут оценить реальную стоимость своего жилья и не желают подстраиваться под арендаторов.

Неликвидные квартиры встречаются и в очень дорогих домах. Как правило, в таких квартирах собственники долгое время жили сами, сделали дорогой ремонт, но не хотят понимать, что он уже устарел.

Квартиры, сдающиеся выше реальной стоимости, жильцов могут ждать годами. При этом на рынке высокобюджетной аренды довольно много инвесторов, которые к делу подходят вполне профессионально: они тщательно выбирают квартиру перед покупкой, обращают внимание на район, делают хороший ремонт, консультируются со специалистами. Инвесторы заинтересованы в том, чтобы объект постоянно был в деле и не простаивал слишком долго, и непрофессиональным арендодателям очень сложно конкурировать с ними.

Чтобы неликвидная квартира все же сдалась, собственникам следует идти навстречу пожеланиям клиентов – это касается и обстановки, и ремонта, и цены, подчеркивают эксперты.

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