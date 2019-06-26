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Каждый третий американец плачет во время продажи жилья

26 июня 2019 г. 523
фото: shutterstock.com

При этом, миллениалы и родители, как правило, плачут больше остальных.

 

Международная компания недвижимости Zillow провела исследование, согласно которому каждый третий житель США плакал во время процесса продажи жилья. Причем каждый пятый признался, что плакал в этот период не меньше пяти раз.

"Если вы когда-либо продавали дом, вы знаете, насколько сложным может быть этот процесс. Наш опрос показал, что американцы чаще испытывают стресс по поводу продажи своего дома, чем во время планирования свадьбы, из-за увольнения или родительства",  - говорит президент Zillow Джереми Ваксман, чьи слова приводит Prian.ru.

Согласно исследованию, 61% владельцев покупают новый дом во время продажи своего старого, из-за чего человек поддается стрессу в два раза сильнее. При этом,  миллениалы и родители, как правило, плачут больше остальных.

Причины абсолютно разные – почти три четверти беспокоятся из-за того, что не могут определиться с итоговой ценой продажи. Примерно 69% волнуются, что не продадут жилье  в желаемые сроки, а 65% полагают, что их недвижимостью никто не заинтересуется. Столько же  думают, что должны отремонтировать свой дом для перепродажи.

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