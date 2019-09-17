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Коллекторы испортили дверь в квартире, которую должник уже продал

17 сентября 2019 г. 475
Фото: © shutterstock.com

В Красноярске коллекторы белой краской написали слово "долг" на двери одной из квартир. Правда, квартира принадлежит уже не должнику.

Владелица недвижимости обратилась к судебным приставам. Коллекторов нашли по записи с камеры домофона – ими оказались местный студент и выпускник колледжа.

Студент рассказал, что увидел объявление микрофинансовой организации о поиске сотрудника, и решил подзаработать таким нехитрым способом, а для поддержки привлек к делу своего друга.

Фото: © ИА "Запад 24"

Должник же, которому принадлежала квартира, продал ее, чтобы рассчитаться с кредиторами.

Задержанные рассказали, что подобным образом испортили двери еще двух квартир, но от их владельцев жалоб не поступало, сообщает ИА "Запад 24".

Молодому человеку грозит ответственность по двум статьям УК РФ, и если по одной штраф не превышает 1 тысячу рублей, то по другой он может достичь 500 тысяч.

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