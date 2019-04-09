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Коммерсантов тоже будут штрафовать за незаконную перепланировку

9 апреля 2019 г. 476
Фото: © shutterstock.com

Российское правительство подготовило положительный отзыв на законопроект, согласно которому за незаконную перепланировку будут штрафовать и юридических лиц.

Согласно действующему законодательству за незаконную перепланировку в России штрафуют только физических лиц.

Ранее группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, предполагающий ввести штрафы для юридических лиц за незаконную перепланировку. Размер штрафа составит от 40 до 50 тысяч рублей, пишет "Российская газета".

Должностных лиц депутаты предлагают штрафовать на сумму от 4 до 5 тысяч рублей.

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