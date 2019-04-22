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Коммунальщики обокрали пригревшую их пенсионерку

22 апреля 2019 г. 761
Фото: © shutterstock.com

В Волгоградской области доверчивая пенсионерка стала жертвой воров. Причем обокрали пожилую женщину работники местного ЖЭУ.

Преступление произошло еще в феврале. Коммунальщики расчищали крышу от снега, затем им понадобилось попасть на козырек подъезда.

Они позвонили в квартиру, расположенную на втором этаже. Проживавшая там женщина пустила работников, потом, увидев, что они замерзли, предложила им кофе. Пока сердобольная хозяйка готовила напиток на кухне, один из работников увидел пачку денег, лежавшую на столе, и вытащил из нее несколько купюр.

Пропажу пенсионерка заметила, когда гости ушли. По горячим следам полиция задержала подозреваемого. Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

41-летний вор признался в преступлении и заявил, что ему просто нужны были деньги, пишет ИА "Высота 102".

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