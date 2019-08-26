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Коммунальщики повесили большой плакат со списком должников, но его не оценили

26 августа 2019 г. 924
Фото: © shutterstock.com

На одном из домов в Уфе работники ЖКХ повесили большой красный плакат со списком должников.

Фотографию плаката на площадке сервиса "Яндекс. Район" опубликовал один из местных жителей.

Фото: Яндекс.Район

На плакате помимо списка должников и размера их задолженностей было написано, что большие долги "сокращают срок службы дома".

Автор снимка иронично предложил применить подобную практику к должникам по кредитам и ипотеке, а также к тем, кто не заплатил за школьное питание. Однако, добавил он, фасадов на всех может не хватить.

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