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Коммунальщики установили мусорные контейнеры под окнами жилого дома

15 октября 2019 г. 324
Фото: © shutterstock.com

В Липецке сотрудники коммунальных служб установили мусорные контейнеры прямо под окнами дома - жильцы жалуются на отвратительный запах.

Мусорные баки под окнами пятиэтажки поставили из-за ремонта контейнерной площадки – ее снесли, а устанавливать новую не спешат. Рабочие выставили контейнеры прямо под окнами одной из квартир, жильцы которой теперь не могут открыть окна – по квартире сразу же начинает распространяться отвратительный запах.

Кроме того, выгрузка мусора для вывоза также осуществляется под окнами квартиры, и отходы, выпавшие во время отгрузки, остаются лежать перед домом.

В управляющей компании заявили, что мусорка под окнами – самодеятельность сотрудников мусоросборочной компании, и заверили, что баки от жилого дома уберут в ближайшее время, пишет gorod48.ru. Ремонт контейнерной площадки подрядчик обязался завершить к ноябрю.

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