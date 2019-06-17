Коммунальщики устраняли протечку и разобрали стену не в той квартире

В Ханты-Мансийске сотрудники управляющей компании, устраняя протечку, разобрали стену не той квартиры.

Владельца квартира сообщила о произошедшем в соцсетях, пишет Ura.ru. Стену разобрали 31 мая, работы завершили 4 июня, трубы больше не протекают, но стену работники ЖКХ не торопятся собрать.

В управляющей компании издании сообщили, что стену оставили разобранной, чтобы "специалисты могли контролировать ситуацию", и уверили, что восстанавливать кирпичную кладку начнут в ближайшее время.

Ошибку же объяснили тем, что место протечки было сложно найти.