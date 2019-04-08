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Коммунальщики запретили ходить в туалет жителям дома в Сыктывкаре

8 апреля 2019 г. 429
Фото: © shutterstock.com

Коммунальная авария в одном из домов Сыктывкара закончилась неожиданным распоряжением работников коммунальных служб: они отказались чинить канализацию, при этом запретив жителям дома пользоваться туалетом.

Отказ приступить к работам коммунальщики обосновали тем, что у них закончился рабочий день.  Также отказ чистить стояк работники ЖКХ объяснили законом о тишине – дескать, нельзя шуметь после 20 часов.

В итоге они отключили воду во всем подъезде и сообщили, что теперь пять семей, живущих там, не смогут пользоваться туалетом, рекомендовав справлять нужду в горшок, пишет PG11.ru.

Журналисты не смогли дозвониться до руководства управляющей компании, и кто несет ответственность за инцидент, осталось невыясненным.

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