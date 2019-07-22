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Комнату в петербургской коммуналке продают по цене двухкомнатной квартиры

22 июля 2019 г. 124
Фото: © shutterstock.com

В Петербурге продают комнату в коммунальной квартире за сумму, на которую можно приобрести студию в престижном районе или же двухкомнатную квартиру подальше от центра.

Семикомнатная коммуналка, в которой выставлена на продажу комната, находится в четырехэтажном кирпичном доме в самом центре – недалеко от станций метро "Владимирская" и "Достоевская", говорится в сообщении "Авито".  Состояние квартиры хорошее, площадь комнаты – 25,5 квадратного метра.

Владелец просит за комнату почти 3 миллиона рублей. За эти деньги можно купить студию на Васильевском острове или двушку в 10 минутах ходьбы от станции метро "Гражданский проспект".

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