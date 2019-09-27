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Комнаты в центре Москвы сдаются по цене квартиры на окраине

27 сентября 2019 г. 615
Фото: © shutterstock.com

Несмотря на сокращение количества коммуналок в Москве, спрос на них не падает. Предложение подтягивается за спросом за счет покомнатной сдачи квартир.

В центре Москвы аренда комнат дорожает быстрее, чем на окраинах – в основном из-за высокого спроса. При этом комнаты в центре сдаются по цене квартир на окраинах.

Так, в Хамовниках средняя цена на аренду комнаты составляет 28 тысяч рублей, говорится в исследовании портала "Мир квартир". За эти деньги можно снять однушку недалеко от МКАД.

На Арбате комнаты сдаются в среднем за 27,3 тысячи рублей, хотя отдельные предложения могут посоревноваться со ставками не только на однокомнатные, но и на двухкомнатные квартиры в спальных районах.

Самые дешевые комнаты в Москве сдаются в Капотне – средний ценник по району составил 13,6 тысячи рублей. Второе место по дешевизне у района Бирюлево Западное (13,8 тысячи). За 14,1 тысячи сдаются комнаты в Бирюлеве Восточном и Вешняках.

Самым дорогим районом за МКАД стало Солнцево, где комнаты сдаются почти за 16 тысяч рублей в месяц. Чуть дешевле обойдутся комнаты в Северном и Южном Бутове и Ново-Переделкине.

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