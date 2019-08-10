Компактный делюкс: российский покупатель меняет квартирографию элитных проектов

Вслед за потребительским спросом курс сменился от просторных роскошных квартир с кабинетами и тренажерными залами на более компактные, эргономичные варианты для жизни или уникальные форматы, такие как пентхаусы с видами или апартаменты с антресолью.

Как выяснили Вести.Недвижимость с помощью экспертов, дело отнюдь не только в росте стоимости элитной недвижимости, который заставляет обратить внимание на более бюджетные предложения, но также и в новом подходе покупателей – разумном потреблении.

Рост спроса на небольшие лоты (до 60 кв. м) в сегменте премиум-класса начался еще в 2018 году, когда доля сделок с компактными квартирами и апартаментами достигла более 20%, сообщил Андрей Соловьев, директор департамента городской недвижимости Knight Frank.

По данным Blackwood, средняя площадь квартир в элитном сегменте с начала 2019 года снизилась на 4% – до 134,1 кв. м, а апартаментов на 2% – до 114,7 кв. м. В классе премиум средняя площадь лота в предложении составила 114,7 кв. м, а в классе элит – 157,7 кв. м.

Уникальность важнее метров

Как сообщает Knight Frank, в I полугодии 2019 было отмечено повышенное внимание покупателей к уникальным форматам квартир: пентхаусам, лотам с террасами и уникальными видовыми характеристиками.

Но особенные лоты в элитном сегменте сегодня – это не только пентхаусы: высокий спрос отмечается в проектах, где есть квартиры и апартаменты с террасами, антресолью, выходом на эксплуатируемую кровлю. Эксклюзивное решение – апартаменты с собственным патио в проекте ORDYNKA в Замоскворечье. «Для апартаментов на первых этажах мы предусмотрели такое решение как патио: европейский городской формат. У жителей появляется возможность проводить время в саду на внутренней территории, не покидая при этом свой дом. Идея себя оправдала: апартаменты с патио были куплены почти сразу после старта продаж», - рассказывает директор по маркетингу Insigma Group Кирилл Бортов.

Кроме необычных форматов, покупателей элитного сегмента привлекают и видовые характеристики. Специалисты Insigma Group проанализировали предпочтения покупателей и спрос на элитные проекты апартаментов в проектах в районе ЦАО Замоскворечье. Самым приоритетным видом стал вид на Кремль - его выбирают 80% владельцев элитных апартаментов в локации. На втором месте – вид во внутренний зеленый благоустроенный двор: довольно редкое на сегодняшний день дополнение к элитным квадратным метрам в центре города.

Вопрос денег и не только

Безусловно, одна из причин повышения спроса на небольшие лоты на элитном рынке, - более скромный бюджет на их покупку. Однако речь идет не только о сокращении бюджета – кризис заставил девелоперов лучше поработать с планировками и сделать жилье более эргономичным. Современного покупателя интересуют лоты с максимальным показателем эффективной площади, особенно в классе премиум. Результатом стало появление проектов с предложением студий и квартир евро-формата. «Связано это прежде всего с общим изменением экономики элитного жилья – покупатели стали более опытными, но при этом и более рациональными», - считает Антон Хмельницкий, сооснователь архитектурного бюро Architects of Invention.

«Как девелоперы мы делаем в проектах ставку на максимальную функциональность. Так, в новом проекте SINATRA в объекте редевелопмента изначально внутри отсутствуют несущие стены, что предполагает максимальное количество вариантов. В здании легко конфигурировать и объединять несколько апартаментов. Такое гибкое решение наиболее востребовано», - Иван Татаринов, коммерческий директор GLINCOM.

В Европе тренд наметился еще раньше и разделил «элитку» на два сегмента – супер-премиальные проекты в самом центре и очень большой площади и премиальные квартиры с хорошим месторасположением, но более компактными планировками. «Во втором сегменте в таких жилых домах все больше площади выделяется на общие зоны внутри дома – библиотеки, гостиные, кинотеатры и так далее», - рассказал Антон Хмельницкий.

Разделение труда и отдыха

Благодаря мировой практике появляются последние тренды и в планировании функциональных зон в квартире. «Никто не создает ниши для шкафов – создают гардеробные комнаты. Кроме того, более емко используются ванные. Например, в небоскребах невозможно отказаться от ванны с окном. А вот запрос на домашние кабинеты или рабочие зоны сейчас практически не встречается: люди четко разделяют работу и дом, оставляя первое за стенами квартиры», - считает Оксана Дивеева, директор по продажам Capital Group.

Таким образом, эксперты отмечают, что расширение инфраструктуры комплекса и перенос на нее большой части функций, которые раньше пытались уместить в квартире, это абсолютный must have. По мнению Хмельницкого, тренд будет развиваться дальше и в премиальном сегменте все чаще будут появляться общие гостиные, столовые, кинотеатры и даже коворкинги.

Чего хотят миллениалы?

Сегодня элитный рынок по-прежнему находится в ожидании миллениалов, которые могут кардинально изменить квартирографию элитных домов. Застройщики готовятся к их полноценному выходу, продолжая продавать квартиры их родителям - поколению X. «Если включать в категорию миллениалов людей в возрасте 30-35 лет, то их доля действительно растет. Однако основной спрос все же сосредоточен среди покупателей в возрасте от 45 лет: это сложившиеся семьи с несколькими детьми, которые выбирают клубный формат элитной недвижимости для постоянного проживания», - комментирует Кирилл Бортов.

Основная доля миллениалов в элитном сегменте сосредоточена в демократичных проектах, расположенных в районах высокой деловой активности – в частности, в небоскребах «Москва-Сити». В элитном жилье новое поколение привлекает не статус или факт владения, а эксклюзивные форматы. «Модная» локация и необычная архитектура – иными словами, то, что будет отличать их среди других, но в то же время не будет демонстрировать избыточную роскошь», - считает Бортов.

Ключевую роль для миллениала при выборе элитного жилья, по мнению экспертов, играет его адаптивность. «Сервисы, система «умный дом» и технологии – это то, без чего уже совсем скоро миллениал не будет представлять свой новый дом. Как правило, сегодня покупки в элитном сегменте среди «игреков» совершают молодые бизнесмены из сферы IT и технологий. Для них наличие такой системы в проекте будет являться безусловным приоритетом при выборе аналогов в одной локации», - уверен представитель Insigma.

Доля этого поколения на рынке элитного жилья неуклонно будет расти. В скором времени, по мере появления у миллениалов собственных семей, спрос от небольших площадей в этой категории перейдет на более просторные лоты. «Также возможно движение в сторону шеринговой концепции: рост интереса к ней уже ощущается в формате сервисных апартаментов», - считает Бортов.