Компания ИКЕА придумала шрифт из диванов

После того, как компания ИКЕА объявила о запуске онлайн-планировщика, с помощью которого можно конструировать диваны Vallentuna различной конфигурации, пользователи соцсетей запустили флешмоб.

Используя программу, они стали создавать самые невообразимые комбинации – фантастические конструкции, лабиринты или слова. Компания это начинание поддержала и представила диванный шрифт, который получил название Soffa Sans. Все буквы в нем сделаны из элементов тех самых диванов Vallentuna. Его можно скачать на сайте компании.