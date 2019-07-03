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Компания ИКЕА придумала шрифт из диванов

3 июля 2019 г. 285
Фото: ikea.com

В создании шрифта принимало участие агентство Proximity London.

После того, как компания ИКЕА объявила о запуске онлайн-планировщика, с помощью которого можно конструировать диваны Vallentuna различной конфигурации, пользователи соцсетей запустили флешмоб.

 

Используя программу, они стали создавать самые невообразимые комбинации – фантастические конструкции, лабиринты или слова. Компания это начинание поддержала и представила диванный шрифт, который получил название Soffa Sans. Все буквы в нем сделаны из элементов тех самых диванов Vallentuna. Его можно скачать на сайте компании.

 

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