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Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

24 июня 2019 г. 849
Фото: © shutterstock.com

Королева Великобритании Елизавета II была вынуждена покинуть Букингемский дворец из-за нашествия грызунов.

Специалистов службы по борьбе с крысами и мышами вызвали после того, как одну из крыс заметили на королевской кухне, пишет The Sun. Персоналу дворца объяснили, как предотвратить распространение крыс, - нужно закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Издание отмечает, что крысы – большая проблема для старых лондонских зданий.  В прошлом году в Великобритании обсуждали новости о крысах-мутантах, которые невосприимчивы к яду.

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