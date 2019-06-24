Королеву Великобритании крысы выжили из дворца

Специалистов службы по борьбе с крысами и мышами вызвали после того, как одну из крыс заметили на королевской кухне, пишет The Sun. Персоналу дворца объяснили, как предотвратить распространение крыс, - нужно закрывать дверцы шкафов и убирать крошки.

Издание отмечает, что крысы – большая проблема для старых лондонских зданий. В прошлом году в Великобритании обсуждали новости о крысах-мутантах, которые невосприимчивы к яду.