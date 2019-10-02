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Кошки по соседству и только для женщин: найдены самые дешевые варианты жилья в Москве

2 октября 2019 г. 300
Фото: © shutterstock.com

Эксперты проанализировали рынок аренды комнат в Москве и нашли самые дешевые варианты.

Всего за 9 тысяч рублей в месяц, включая коммунальные услуги, можно арендовать место в комнате. Предложение действует для двух арендаторов-женщин. Комната находится в трехкомнатной коммуналке в районе железнодорожной платформы "Лось". До станций метро "ВДНХ" или "Бабушкинская" придется добираться 10 минут транспортом. Собственник недвижимости в квартире не проживает.

За 10 тысяч рублей можно снять комнату в трешке в 7 минутах ходьбы от станции метро "Преображенская площадь", говорится в обзоре компании "ИНКОМ-Недвижимость". Страховой депозит не требуется, коммуналка входит в стоимость аренды. Комната сдается с мебелью и бытовой техникой, предложение действительно только для одной девушки.

На третьем месте – комната в трехкомнатной квартире за 13 тысяч рублей в месяц. Квартира расположена в 7 минутах ходьбы от метро "Выхино", проживание с собственницей.

Четвертое место – комната с балконом для одного или двух человек со ставкой в 14 тысяч рублей в месяц. В квартире живут собственница и ее 30-летний внук. Арендодатели отметили, что не планируют интересоваться личной жизнью постояльцев. Комната находится в 5 минутах транспортом от метро "Новогиреево".

Замыкает пятерку самых дешевых предложений  комната в трешке в 5 минутах ходьбы от станции метро "Первомайская". Сдается она за 15 тысяч рублей в месяц. Две другие комнаты в квартире занимают собственница и две ее кошки.

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