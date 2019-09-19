Top.Mail.Ru
ГлавнаяЖильеКрупнейший в мире коливинг построят в Петербурге

Крупнейший в мире коливинг построят в Петербурге

19 сентября 2019 г. 402
фото: Becar

Это пространство для совместного проживания и работы. 

К 2025 году в Санкт-Петербурге планируют построить крупнейший в мире коливинг, сообщает компания-девелопер проекта Becar Asset Management.

Коливинг – это симбиоз рабочего пространства и жилья. Для большинства коливинг – это еще и образ жизни, потому что твои соседи – это еще и твои единомышленники.

Девелопер планирует отдать под коливинг три из пяти 26-этажных гостиничных корпусов на улице Орджоникидзе. Коливинг будет рассчитан на 1,5 тысячи юнитов – небольших комнат. По оценкам компании, он станет самым крупным в мире.

Постояльцы смогут остановиться в коливинге как на небольшой срок, так и выбрать долгосрочное размещение. Каждый из резидентов будет иметь доступ к местам общественного пользования: прачечным, коворкингам, библиотекам и фитнес-залам. Общественное пространство в коливинге займет около 9 тыс кв м. Комплекс планируется сдать к 2025 году. Общая площадь комплекса, включая коливинг, 120 тыс кв м.

 

Теги:

© 2019 Сетевое издание "Вести.Ру". Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания" (ВГТРК). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-72266 от 24.01.2018. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор: Ениколопов Н.С. Адрес электронной почты редакции: info@vesti.ru, телефон редакции: +7(495)232-63-33. Для детей старше 16 лет. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).


© 2011—2019 ВЕСТИ.РУ/НЕДВИЖИМОСТЬ.

render('/layouts/_poll');?> render('/layouts/_sendpulse');?>