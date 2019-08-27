Крым или заграница: эксперты рассказали о плюсах покупки жилья на полуострове

Жить у моря – мечта почти каждого. Курортная недвижимость – это не только возможность наслаждаться солнцем круглый год, но еще хорошая инвестиция. И для этого ехать, возможно, далеко не придется.

Эксперты департамента недвижимости Крыма рассказали редакции Вести. Недвижимость о преимуществах покупки жилья на полуострове, сравнив ее с другими странами.

Сейчас сам рынок крымской недвижимости находится в хорошей форме: новые проекты строятся, спрос стабильно растет. Одни покупают квартиру у моря для себя, другие рассматривают недвижимость как инвестицию.

Интерес к Крымскому региону постоянно увеличивается, только число ипотечных сделок в первом полугодии на 40% превысило прошлогодние показатели. Средний чек покупки сейчас составляет 3-5 млн рублей, рассказывает генеральный директор департамента недвижимости Республики Крым Анастасия Шмергельская.

Увеличению покупательского интереса способствует ряд факторов – это и развитие инфраструктуры (открытие двух ТЭС, запуск автомобильной части Крымского моста, ожидание ж/д, запуск федеральной трассы Таврида), модернизация социальных объектов, проведение культурных мероприятий и увеличение туристического потока.

Покупателями недвижимости в прибрежной зоне чаще всего становятся жители других регионов (в том числе, москвичи) – на них приходится 70% спроса, оставшаяся часть – местные жители. В Симферополе картина обратная: здесь почти 70% сделок совершают местные жители.

Стоит отметить, что на фоне ажиотажного спроса цены с 2014 года выросли в два-три раза. Сейчас, по данным департамента недвижимости Республики Крым, средняя цена кв м составляет 67 тыс рублей (рост к июлю 2018 плюс 16,1%). В курортной части стоимость кв м намного выше – порядка 150 тыс рублей. Если сравнивать с прошлым годом, то общее повышение здесь составило 15%.

Несмотря на то, что градус покупательского интереса к крымскому жилью растет, основными конкурентами Крыма остаются российские курорты Краснодарского края и зарубежные страны - Кипр, Греция, Болгария, Испания и Турция. Эксперты назвали некоторые пункты, по которым, по их мнению, Крым выигрывает.

Важная часть расходов, связанная с покупкой недвижимости и ее владением в любой стране – это налоги. В некоторых странах, например, владеть недвижимостью невыгодно как раз из-за высоких налоговых ставок.

К примеру, если квартира приобретается для инвестирования (например, под сдачу в аренду), то помимо налога на имущество для физических лиц, необходимо заплатить подоходный налог. В Италии, Испании, Турции, Греции и Кипре налог на доход варьируется от 23 до 51%, Черногории и Болгарии от 10 до 19%, в России – 13% от суммы дохода.

Если покупатель - гражданин России, а приобретенная им недвижимость находится за рубежом, то налог нужно заплатить и в своей стране, и в том государстве, где расположен объект. Таким образом, получается двойная оплата налогов.

В Крыму же пока нет налога на имущество, отмечает Анастасия Шмергельская. Его ввод ожидается в 2020 году, сейчас проводится кадастровая оценка объектов недвижимости, которая должна завершиться до 1 декабря этого года.

Что касается налоговой ставки, то в России она равна 0,1% от кадастровой стоимости объекта (без учета изменений в отдельных регионах). В Италии, Испании, Турции, Болгарии, Черногории и на Кипре, налог на имущество в среднем составляет 0,5% от стоимости жилья, а налоговая ставка в Греции составит – от 3% до 23%.

Еще один важный пункт – это содержание квартиры или дома. Большинство покупателей зарубежной недвижимости не задумываются, во сколько им обойдутся жилищно-коммунальные расходы и оплата услуг управляющей компании.

К примеру, в Италии и Испании расходы на содержание квартиры составляют 14,6 тыс рублей в год. На первый взгляд, цифра не большая. Однако, к этой сумме также добавляется муниципальный налог в размере 12,4 тыс рублей. Если управляющая компания берет на себя обязанности по содержанию дома, цена может достигать 87,6 тыс рублей в год. Затраты на жильё в Болгарии составляют 36,5 тыс рублей за год, в Турции 73 тыс рублей, плюс обязательное страхование от землетрясений от 6-10 тыс рублей. Обслуживание двухкомнатной квартиры площадью 75,7 кв м в Ялте в 15 минутах от моря составляет 22,8 тыс рублей в год плюс коммунальные платежи по счетчику. В целом итоговая сумма окажется меньше, чем в популярных у россиян зарубежных странах, уверяют эксперты.

Также при покупке квартиры за рубежом следует учитывать валюту страны, в которой приобретается жилье. Имея недвижимость за границей, нужно следить за изменениями курсов, чтобы не пострадать от невыгодной конвертации.

Не секрет, что рынок недвижимости резко реагирует на экономические и политические изменения. Например, закрытие авиационного сообщения с Египтом и Грузией привело к большим затруднениям передвижения россиян. Сбалансированная система авиасообщений - важный фактор для наших соотечественников.

"Крым в этом плане сейчас защищен от транспортных перебоев. Все отдыхающие могут добраться на курорт без ограничений. Уже полностью налажено автомобильное сообщение с полуостровом, а в ближайшее время состоится запуск регулярных поездов", - комментирует директор департамента недвижимости Республики Крым.

Проблемой для российских граждан, покупающих жилье за рубежом, так же является языковой барьер и получение визы для въезда в страну. Именно из-за незнания языка многие россияне готовы отказаться от покупки недвижимости за границей. Чтобы получить разрешение выезда за границу, необходимо подготовить определённый пакет документов, подать заявление в визовый центр и ждать решения, которое не всегда оказывается положительным. В Крыму таких трудностей нет.

Также при выборе места расположения будущего жилья нужно помнить и о социальных и кредитных программах. Например, в Крыму можно воспользоваться льготными программами по ипотеке, бесплатно получить медобслуживание и образование.

Крым также является выгодным местом для инвестиции. По данным экспертов, средняя доходность от краткосрочной аренды может составлять 8-10% годовых.

Например, квартиру с отделкой на берегу моря в районе Мисхор можно купить за 4 млн рублей. За год от сдачи в краткосрочную аренду можно получить до полумиллиона рублей. Доход от долгосрочной аренды будет ниже, но и в данном случае не нужно беспокоиться о заполняемости и управлении квартирой. В целом доход будет зависеть от класса жилья, расположения и оказываемых услуг.

Ранее аналитики портала зарубежной недвижимости HomesOverseas.ru назвали пятерку стран, где россияне чаще всего покупают недвижимость за рубежом. Самыми популярными оказались Болгария, Турция и Испания.