КС разрешил проводить богослужения в домах, но запретил переделывать их в храмы

Конституционный суд России постановил, что собственника дома и земельного участка нельзя штрафовать за проведение там богослужений. Однако преобразовывать дом в храм нельзя.

Жилое помещение могут предоставить для конкретного мероприятия. Однако переделать его в храм или офис религиозной организации нельзя, поскольку тогда помещение перестает быть жилым. Собственник также вправе предоставить участок и дом для регистрации религиозной организации.

Поводом для рассмотрения стало дело жительницы Ростовской области. Женщина является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня и разрешила проводить на своем участке богослужения. За это Росреестр оштрафовал ее на 10 тысяч рублей – за нецелевое использование участка, сообщает ТАСС.

Обжаловать штраф в судах общей юрисдикции женщине не удалось, и она обратилась в Конституционный суд, который и постановил пересмотреть ее дело.