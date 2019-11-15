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КС разрешил проводить богослужения в домах, но запретил переделывать их в храмы

15 ноября 2019 г. 653
Фото: © shutterstock.com

Конституционный суд России постановил, что собственника дома и земельного участка нельзя штрафовать за проведение там богослужений. Однако преобразовывать дом в храм нельзя.

Жилое помещение могут предоставить для конкретного мероприятия. Однако переделать его в храм или офис религиозной организации нельзя, поскольку тогда помещение перестает быть жилым.  Собственник также вправе предоставить участок и дом для регистрации религиозной организации.

Поводом для рассмотрения стало дело жительницы Ростовской области. Женщина является прихожанкой Церкви христиан адвентистов седьмого дня и разрешила проводить на своем участке богослужения. За это Росреестр оштрафовал ее на 10 тысяч рублей – за нецелевое использование участка, сообщает ТАСС.  

Обжаловать штраф в судах общей юрисдикции женщине не удалось, и она обратилась в Конституционный суд, который и постановил пересмотреть ее дело.

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