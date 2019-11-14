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Купить новостройку со скидкой становится сложнее

14 ноября 2019 г. 200
Фото: © shutterstock.com

Количество предложений со скидкой на столичном рынке новостроек стремительно сокращается. За год число проектов, где предоставляется дисконт, снизилось почти на четверть.

В старых границах Москвы в настоящее время лишь в 42% проектов предлагаются скидки. В Новой Москве ситуация более серьезная – получить дисконт можно лишь в 32% жилых комплексов, говорится в сообщении компании "ИНКОМ-Недвижимость".

Средний размер скидки в старой Москве сейчас составляет 4%, в Новой Москве – 2%.

Помимо скидок застройщики предлагают потенциальным покупателям бонусные программы – это может быть подарок, скидка на место на парковке, абонемент в фитнес-клуб или сертификта в мебельный магазин.

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