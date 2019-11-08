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Квадратный метр в сочинском доме продают за 1 миллион рублей

8 ноября 2019 г. 423
Фото: © sochinews.io

В Сочи построили дом, стоимость квадратного метра в котором поразила местных жителей – 1 миллион рублей.

Здание возвели недалеко от президентской резиденции "Бочаров Ручей". Площадь апартаментов в комплексе составляет от 84 до 600 квадратных метров, в итоге их стоимость может достигать сотен миллионов рублей.

В комплексе есть четыре бассейна, зоны спа и фитнеса. Территория окружена дендропарком. Дом был возведен в рекордные сроки, пишет "Регион онлайн".

Объект стал самым дорогим на всем черноморском побережье.

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