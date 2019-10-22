Квадратный метр жилья в Новой Москве за год подорожал на 30%

Квадратный метр жилья в Новой Москве за год подорожал на 25-30%, однако спрос на квартиры продолжает расти.

Новые столичные территории по-прежнему привлекательны и для жилья, и для развития бизнеса, подчеркнул руководитель департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

За 7 лет на территории Новой Москвы введено порядка 17 миллионов квадратов недвижимости, из которых почти 13 миллионов – жилье. Спрос на квартиры в новостройках ТиНАО остается стабильным, сообщил чиновник.

Устойчивый интерес покупателей он объяснил приемлемой ценой, большим выбором и развитием социальной и транспортной инфраструктуры. Квартиры в Новой Москве прекрасно подходят тем, кто работает в старой, при этом работу можно найти и в шаговой доступности от дома – в большинстве жилых комплексов первые этажи предназначены для коммерческих помещений, отметил Жидкин.

Половина покупателей жилья в ТиНАО – молодые люди от 20 до 30 лет, как правило, это семейные пары с детьми. Доля москвичей, приобретающих квартиры в Новой Москве, перевалила за 70%.